嘉市奪2024競技疊杯全民錦標賽何佳綾及陳懷恩母子奪特殊組親子冠軍。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市奪2024競技疊杯全民錦標賽成績大放異彩，金光閃閃。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市推動「普特共融」教育，由高國中普通學生及特殊學生組成疊杯競技代表隊，參加2024年競技疊杯全民錦標賽，成績大放異彩，一舉拿下7金4銀8銅，7金皆是特殊生摘下，其中特別組團體賽冠軍，5生快速接力以20.52秒打破世界紀錄。

2024競技疊杯全民錦標賽於8月24、25日在台北市舉行，競賽分一般組、特別組，嘉義市代表隊由11所高中及國中小學生組成，有13位特別組選手、29位一般組選手，共拿下7金4銀8銅及7項第4名、7項第5名、4項第6名、6項第7名、3項第8名、4項第9名、3項第10名。

特別組團體賽由玉山國中陳懷恩、育人國小汪佑叡、民生國中宋惟森、蔣采芹、林孮翰等5名學生接力疊杯，以20.52秒完成，拿到冠軍，且超越馬來西亞保持的21.713秒世界紀錄。

此次賽汪佑叡事榮獲4項金牌，蔣采芹拿到3金，陳懷恩與媽媽何佳綾參加親子雙人組摘金，一般組的吳昱興獲得3項銅牌，加入代表隊2年， 已參加過亞洲錦標賽。蔣采芹說，很開心這次比賽獲得好名次，只是Cycle有點不穩，成績不理想，會再接再勵。

育人國小校長楊家豪指出，該校主責培訓全市競技疊杯運動選手，嘉義市推展「普特共融」，鼓勵一般生、特殊生都加入訓練，嘉義市是少數以特教生和普通生組成代表隊參加這項賽事的縣市，此次特殊生勇奪7金，連年在國內外的賽會表現成績有目共睹，也受到國際矚目。

嘉市府教育處長郭添財表示，黃敏惠市長曾任中華台北特奧會理事長，重視特教學生的運動權益，競技疊杯運動能讓普通生和特教生一同練習和比賽，為特教生創造舞台，建立自信心，每個孩子都能發光發熱。