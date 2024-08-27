烏克蘭準備好部署美製F-16戰機

在烏克蘭空軍接收首批F-16戰機前，美國空軍利用高機密的「威脅庫」（threat library），幫忙優化了機上的電戰（EW）系統，以防禦俄羅斯威脅，提升戰機的存活率。而烏克蘭身為這方面的持續合作夥伴，將把他們在實戰中收集的重要數據情資回傳美國，以進一步精進並改善兩國，還有其他盟友及夥伴可用的電子作戰能力，以作為回報。

《戰區》（The War Zone）網26日報導，美國空軍佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）的第68電子戰中隊（EWS）與丹麥，以及挪威對應部門合作，帶頭進行這次程式改寫作業。烏克蘭空軍本月初展示了旗下首批F-16戰機，其中包括前丹麥和荷蘭戰機，至少有部分配備了整合式自衛系統專用掛架。

丹麥、荷蘭、比利時和挪威打算，未來幾年內將聯手，提供烏克蘭約91架F-16AM/BM戰機，其中包括荷蘭剛承諾的另外6架退役戰機。而其中有部分飛機將成為其他戰機的備件來源。另外報導說，希臘可能承諾，再提供基輔30架F-16C/D戰機。

Electronic Warfare Systems On Ukraine’s F-16s Getting Specially Tuned To Russian Threats By USAF



The U.S. is using its highly classified threat library to improve the chances of survival for Ukraine's F-16 & to gather critical intel in return.



Story: https://t.co/o5wadwrymE — The War Zone (@thewarzonewire) August 27, 2024

美國空軍26日在新聞稿中說，「隨著丹麥、挪威及荷蘭等第三方轉讓烏克蘭F-16，另一種電戰性能加入了烏克蘭戰爭」。儘管美國空軍並未具體說出相關名稱，但據悉這是美國武器庫中目前所沒有的能力。

不過，美國空軍坦承，第68電子戰中隊不熟悉相關電戰系統，加上「優化這些電戰系統，以達成戰機交付日期的時間表」，為他們帶來了挑戰。「靠丹麥和挪威提供的數據，然後調整新流程和方法，應用在平常流程上，團隊得以理解系統並開始作業。而透過與夥伴國合作，第68電子戰中隊才能測試，並驗證烏克蘭人所需要的獨特元素，甚至全面改進程式改寫流程。