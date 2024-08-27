台北市長蔣萬安許願成功！台語天后江蕙（二姐）封麥後9年，在眾人殷殷期盼下，今(27日)宣布將在10月的國慶晚會上，在大巨蛋獻唱。
寬宏藝術發出聲明表示，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行」。聲明一出，歌迷們激動不已，因為大家已經等了足足9年。
尤其「超級粉絲」蔣萬安夢想實現，從之前大巨蛋即將許可舉辦演唱會，蔣萬安就喊話表示，私心希望天后江蕙能有機會復出「破蛋」開唱。之後江蕙二度被蔣萬安點名，前經紀人陳子鴻還開玩笑，「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈。」蔣萬安甚至對於大巨蛋歷史上首次非體育賽事活動，公開表示，「我想也只有二姐江蕙能夠匹配這樣歷史的時刻，我們會持續地努力來爭取二姐的復出。」
但不只台北想要江蕙，高雄也在搶人。市長陳其邁接力喊話，積極邀請江蕙開唱，還說若她復出到高雄演唱，「我想是舉世歡騰」。對於各方邀約，江蕙14日透過陳子鴻回應，有些動心了，「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考」，罕見透露可能復出曙光。
事實上，2015年9月，江蕙結束16場告別演唱會後，就將麥克風封入水晶珠寶盒中，象徵引退。如今相隔9年，在各界招手力勸、所有歌迷的期盼下，江蕙終於點頭，即將在國慶晚會，登上大巨蛋重開金嗓。
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