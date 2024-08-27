2024桃園街頭藝術嘉年華8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，27日舉辦宣傳記者會邀民眾參與活動，也將提供更多街頭藝術展演者表演空間。（呂筱蟬攝）

2024桃園街頭藝術嘉年華，8月31日、9月1日將在中原文創園區登場，今天在中壢區公所舉辦宣傳記者會。副市長蘇俊賓說，街頭藝術可以是城市的一部分，希望有越來越多街頭藝術願意在桃園扎根，2天活動將有非常多街頭藝術展演，還有美食文創市集等，歡迎民眾參加。

蘇俊賓表示，桃園是多元的城市也是台灣的國門，為了看一場表演特別走進音樂廳，跟在街頭散步突然看到街頭藝人表演，感受很不一樣，純藝術在劇場會是很好的呈現，其他像是畫畫、摺氣球、變魔術或是音樂，可以是城市的一部分，希望有越來越多街頭藝術願意在桃園扎根，桃園有很多展演空間，藉由鼓勵街頭藝術家留在桃園，目前有1000多人登錄，市府提供更好場域及舞台讓街頭藝術與市民生活融合在一起，形成色彩繽紛的桃園，市府全力支持每年舉辦桃園街頭藝術嘉年華。

因應巴黎夏季奧運首次將「霹靂舞」作為正式比賽項目，象徵街頭藝術文化將踏上國際舞台，今年特別邀請來自韓國知名街舞團隊Mannequeen、知名創意氣球藝術家KIM以及來自日本街頭魔術師Nao Izuma Murata、雜技街頭藝術家Hiyro，帶來不同文化背景下的藝術展演。

市府文化局則說，這次的嘉年華不僅有精彩的表演，還有舉辦「桃戰街藝擂台賽」，總獎金高達30萬元，吸引各地身懷絕技的街頭藝人同台競技。活動當天到服務台領取集章卡參加闖關，就可以兌換摸彩券，有機會抽到大獎GOGORO、台灣沖繩雙人來回機票和電動滑板車等多項精美好禮。