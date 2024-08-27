(總統府提供)

我國籍漁船近來頻因越界遭日本公務船登檢扣押，賴清德總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，相信台灣和日本能夠在海洋事務上持續保持對話溝通，並且在更多面向建立合作關係。台灣將持續爭取加入CPTPP等區域性經貿合作機制，也會推動和日本政府簽訂台日雙邊經貿協定，期待日本政府繼續給予支持。

「日本台灣交流協會」會長大橋光夫今天與日本駐台代表片山和之等人，在外交部長林佳龍及「臺灣日本關係協會」祕書長范振國陪同下，赴總統府拜會賴清德。

賴清德表示，今年總統大選結束後，大橋光夫隨即代表日本政府來訪，向他及副總統蕭美琴表達祝賀，很高興再次和大橋見面交流，並感謝大橋長期以來對於提升臺日關係的貢獻。

從2011年大橋光夫上任會長以來，台灣和日本在「臺灣日本關係協會」以及「日本台灣交流協會」的架構下，在許多領域簽署了多項雙邊協定和備忘錄。賴清德認為，台日友誼友好的進展可說是有目共睹。

賴清德指出，今年520的總統就職典禮，有來自日本，歷史上最多的31位國會議員參加。從他上任到現在，也有超過40位日本國會議員接連來訪。這些都代表了台日之間不斷深化的情誼。

他歡迎並感謝日本友人對台灣的支持，這次大橋光夫來臺，也參與了第六屆「台日海洋事務合作對話會議」。賴清德強調，「探索海洋」是我們重要的國家發展方向，相信台灣和日本能夠在海洋事務上持續保持對話溝通，並且在更多面向建立合作關係。

他也感謝日本政府多次公開支持臺灣的國際參與，並重申，。台灣將持續爭取加入CPTPP等區域性經貿合作機制，也會推動和日本政府簽訂臺日雙邊經貿協定，期待日本政府繼續給予支持。

台灣和日本是彼此堅實的夥伴，他引用大橋光夫之前的說法，台日友好關係如果能推行到世界各地，相信就不會再有戰爭發生。並表示自己非常認同，也希望台灣和日本等民主夥伴，共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

由於前駐日代表謝長廷8年任期圓滿結束，賴清德特別感謝大橋光夫與日本各界對謝代表所推動工作的支持，新任駐日代表李逸洋即將赴任，他希望在大橋繼續支持下，「我們一起努力，為台日友好再創新局」。

大橋光夫隨後致詞時表示，賴清德總統是他在台灣認識最久的好朋友之一。在賴就任之前，他就與賴總統長期保持友好且密切的互動，「在此一關鍵時刻，很高興能與總統共同推動台日關係」。

他認為，台日關係緊密，想法及理念也大致相同，可說是世界上最好的雙邊關係，能做為世界各國與其他國家雙邊關係的典範。他時常在想，日本能為台灣做什麼、台灣能為日本做什麼，因為兩國彼此相互關懷，才能建構如此緊密的關係。

大橋指出，岸田首相曾擔任6年外務大臣，廣獲世界各國領袖及日本國會信賴，儘管岸田首相已正式宣布將不再尋求連任，但他相信台日穩健的關係不會動搖，他也會致力台日關係的持續發展。

他說，如何讓世界不再發生戰爭，是所有領袖的重要工作之一。岸田過去承擔維護亞太地區和平穩定的重責，他相信下一任的日本首相也會秉持岸田首相的政策，走向同一條道路，維持台日關係的穩定發展。