面對波動頻繁的市場，投資人常問為何大跌或大漲，如何評估多空形勢，以及是否應該交易熱門股。永豐金證券發現，許多投資人高度關注台股權值股和產業熱門股的新聞動向，但經常遇到兩大問題：個股訊息過多難以消化，以及閱讀大量新聞後仍難以掌握市場對個股的多空看法。為解決這些痛點，永豐金證券在大戶投APP中應用了生成式AI技術，推出「AI市場輿情」功能。該功能透過市場輿情橫條圖，使用顏色（紅色-樂觀，灰色-中立，綠色-謹慎）來快速呈現市場消息面的多空看法，幫助客戶更快地進行投資分析。

以台積電為例，投資人只需在大戶投APP中輸入股票代號並點擊「新聞」欄位，即可看到「AI市場輿情」功能。系統會自動顯示前一日台積電最重要的新聞摘要，以及市場輿情的多空訊號佔比。永豐金證券強調，「AI市場輿情」功能所使用的新聞來源排除了廣告、詐騙、不公正及不正確的資料，並剔除了股票推薦的相關內容，確保提供客戶的資訊真實可靠。

針對台股整體行情，大戶投APP總覽頁提供「今日新聞快訊」功能，同樣使用生成式AI技術整理新聞重點，並由永豐投顧團隊進行重點解讀與後續關注事項提醒。永豐金證券表示，在生成式AI技術的應用過程中，最大的挑戰是讓AI能正確理解人類的指令並生成所需的資訊。歷時一年的不斷訓練，AI市場輿情功能終於順利上線，目前該功能設有客戶回饋機制，未來蒐集的客戶評價將成為AI技術優化的重要依據。