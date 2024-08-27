以《夕霧花園》獲得金馬獎最佳導演提名的林書宇，新片《小雁與吳愛麗》找來老婆夏于喬以及楊貴媚、曾國城、黃奇斌主演。27日傳來獲得入選今年釜山國際影展金智奭單元競賽片的好消息，也是首次有台灣電影入選釜山影展金智奭單元，更是今年台灣唯一1部參與競賽的劇情片。

電影27日也曝光預告與正式海報，預告中夏于喬和飾演母親的影后楊貴媚有多場濃烈感情對手戲，夏于喬還被楊貴媚狠狠地甩巴掌，更說出許多揪心的台詞。同時預告裡楊貴媚也被曾國城甩了巴掌，力道和真實感更是讓人吃驚。

《小雁與吳愛麗》是林書宇和夏于喬的第1次大銀幕合作，同時也是夏雨喬和曾國城繼《型男大主廚》後，再次相聚演出，只是這次曾國城將有別以往形象，展現讓人又怕又恨的反派演技。

曾國城（右）掌摑楊貴媚（左），演出反派讓人又恨又怕。（牽猴子提供）

林書宇進一步透露，電影的靈感就是來自於想要和妻子夏于喬一起拍1部片，「在一旁觀察著于喬與她母親的相處，從她小時候一心只想要搬出自己家，逃離母親的情緒勒索，到最近她父母要搬家，她反而是鼓勵他們搬到我們家附近，母女的關係始終是個複雜又無解的命題。」