為遏止詐騙橫行，數發部規畫推出「打詐通報查詢網」，透過人工智慧（AI）掃描及民眾通報，將詐騙網址、帳號預防性下架；數發部長黃彥男先前曾表示，打詐通報查詢網最快8月底上線。不過黃今（27）日表示，目前仍在內部測試中，後續待行政院確認就會上線；面對媒體追問時間表，數發部態度轉趨保守，並未給出何時上線的承諾。

黃彥男今上任百日，數發部舉辦媒體茶敘，對外公布施政成果。黃彥男說，他上任之初即規畫數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」已有初步成果。

包括「打詐專法」通過施行進行源頭管理、推動建置「打詐通報查詢網」、提供全台涵蓋服務的非同步軌道衛星緊急應變網路、「資通安全管理法」修正草案已獲政院通過送立院審議，以及成功爭取通過百億加強投資AI新創實施方案等。

數發部政務次長林宜敬說明，打詐通報查詢網擬定推出手機APP以及網頁版；至於處理流程，則分為四大部分，包含報案、分案、確認及通知平台下架。

在報案部分，來源為民眾報案、公眾人物通報以及AI掃描機制，民眾若看到可疑訊息，可到網站查詢、通報；AI掃描部分，則是資安院透過AI技術，每20分鐘針對社群網路進行掃描，疑似詐騙訊息會介接送進打詐通報查詢網；而公眾人物飽受假訊息之苦，也可直接透過打詐通報查詢網報案。

接獲可疑訊息後，數發部會利用AI技術自動分案，再由人工進行確認，和公眾人物以及金管會等公部門確認是否被仿冒，後續再通知平台下架。林宜敬說，過去沒此系統時，部門跑公文可能就要耗時多日，利用科技方法分案，可望大幅縮短時間，以達快速下架目標。

林宜敬也說，若民眾在社群平台看到可疑廣告，疑為詐騙，可將網址貼到打詐通報查詢網，如果顯示紅字，就是被驗證過的詐騙訊息；而若是黃字，則是在查證、確認中；若顯示綠字，就代表該網址並非詐騙。

林宜敬說，黃彥男上任後，數發部便開始推動「公眾人物反詐通報專用郵箱」，用人工、半人工的方式示範上述流程，目前有44位著名公眾人物密切使用。在案件處理部分，7月8日達到高峰，處理了216件通報疑似詐騙帳號，而後數量就開始下降，顯見該機制發揮作用；目前平均處理時間，到下架還要12個小時，盼後續透過AI持續精進，對抗詐騙。

黃彥男透露，目前「打詐通報查詢網」正進行封測，及完善各項相關功能，並協調與各部會精進聯繫行政作業。至於是否有表訂時程？林宜敬僅說，目前還在做壓力測試，還需要一點時間。