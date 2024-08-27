莉莉柯林斯（Lily Collins）主演Netflix愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎》今（27日）曝光第4季第2部正式預告與主海報，「ALL ROADS LEAD TO ROME!」中文直譯為條條大路通羅馬，但其實這代表著第2部所有艾蜜莉複雜的人際關係、工作狀態，都將在羅馬展開。

預告一開始仍銜接著第4季第1部的劇情，艾蜜莉與加百列的戀愛感仍相當甜蜜，但卡蜜兒肚子裡懷著加百列的小孩，始終影響著艾蜜莉與加百列的關係，而艾蜜莉只能無奈對加百列喊著：「我不能老是把你從家人身邊拖走。」不過鏡頭一轉回到公司「葛圖代理」，艾蜜莉的老闆希維爾竟破天荒再錄取一個美國女生「珍娜微芙」，除了是艾蜜莉的新同事以外，艾蜜莉更發現珍娜微芙竟在餐廳與加百列有說有笑。

這時一位充滿南歐風情的男子「馬切羅」現身，這也代表著艾蜜莉與馬切羅即將展開一段密切的關係。希維爾說「你不是第一次把工作和享樂混為一談」，敏迪也建議艾蜜莉：「你就衝動一次、莽撞點，別這麼艾蜜莉，好好冒險吧！」原本與希維爾說不去羅馬的艾蜜莉，此時此刻正與馬切羅展開一場偉士牌城市巡禮，艾蜜莉誓言拋開工作、拋開巴黎的一切，希維爾也來到羅馬準備與馬切羅碰面。

關於艾蜜莉的工作、生活、感情一切究竟會如何發展，備受期待，怪不得敏迪直接調侃艾蜜莉：「所以你交過法國男朋友、英國男朋友，現在是義大利男朋友？你真的很努力在護照上蓋章耶！」《艾蜜莉在巴黎》第4季第1部已在Netflix熱播中，第4季第2部則將於9月12日正式上線。