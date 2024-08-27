台南市安南區一名陳姓男子，昨（26）日與妻子口角爭執，自稱喝了一箱啤酒，站在安南區四草大橋護欄搖搖欲墜，揚言要跳海尋短，顯宮派出所所長黃田宇趁隙撲前拉住陳男，不料右小指被陳男壯碩體格壓傷骨折。陳男在醫院清醒後，對造成社會困擾及所長受傷感到抱歉，所長27日休假在家休養，表示無大礙，「遇到了，只能盡力做自己該做的」。

四草大橋距橋下海面還有近2公尺距離，警方擔心陳男酒醉意識不清，萬一跳橋撞上水面昏迷，可能危及性命，不敢輕忽，連忙通報海巡人員趕至橋下待命救援。

台南市政府警察局第三分局顯宮派出所所長黃田宇與警員林士榮一邊吸引陳男注意力，一邊悄悄接近，由所長黃田宇撲上把陳男拉住，隨即消防救護人員將陳男送往台南醫院安置，並通知其家屬前往醫院陪同。

黃田宇拉住陳男時，右小指遭陳男重壓骨折，陳男在醫院酒醒後無大礙，卻苦了黃田宇。

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