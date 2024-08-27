新北市新聞局攜手波士頓台灣影展協會辦理「新北市紀錄片獎與波士頓台灣影展簽署合作備忘錄暨年度形象影片發布會」，揭示雙方未來合作，簽署合作備忘錄，替「新北市紀錄片獎」海外推廣打下基礎。新北市長侯友宜說，非常感動看到紀錄片走出去，讓大家看到新北茁壯。

新聞局說，「波士頓台灣影展」自2019年起即邀請新聞局推薦「新北市紀錄片獎」優選影片參展，影展在北美舉辦迄今已邁入第6屆，今年「新北市紀錄片獎」推薦陳巧薇導演《野生之路》及黃淑梅導演《依諾物語》，與北美觀眾分享新北紀錄片關注自然與人類之間的關係。

為了加深雙方合作，新北市府與波士頓台灣影展協會簽署合作備忘錄，替「新北市紀錄片獎」海外推廣打下基礎，期待往後每年優選影片也能在美國各地留下足跡。侯友宜表示，今天是新北市在紀錄片14年過程中非常重要時刻，他也在新北待了14年，非常感動看到紀錄片走出去，讓大家看到新北茁壯。

新聞局表示，「新北市紀錄片獎」會持續努力，除將影像創作成果跨出亞洲帶往美國波士頓，也持續深耕國內紀實影像影響力，8月31日在八里永續環境教育中心前草坪，9月14日在桃園市中壢銀河廣場規畫兩場夏日戶外放映會，歡迎民眾參與。更多活動資訊，請上新北市紀錄片系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。