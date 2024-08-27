日前有YouTuber到墾丁大街花100元買6片烤櫛瓜，讓網友炸鍋，事後燒烤業者表示，一份一直都都賣100元，強調蔬菜從北部批來賣成本高，臉書粉專「橘貓存股筆記」近日上傳恆春農會櫛瓜價格，只見一條售價落在102元～113元之間，讓網友驚訝，其中有人說墾丁偏遠，上網買家電等都會被多收運費，用一般市場價格去衡量價值，根本不公平。

原PO前天（25日）發文指出，LINE社群社員分享恆春農會櫛瓜價格，指最近因下雨，加上恆春農作物、漁獲都是靠外地運送，導致食材價格大漲。他說自己曾在花蓮生活一段時間，可以體會許多食材、燃料等因運送成本增加，導致物價上漲。

原PO說，恆春人是無辜的，強調不需要一竿子打翻一條船，還沒了解事實前，不要妄下定論。網友從他上傳的照片見，恆春農會一條櫛瓜價格落在102元～113元，超級驚訝。

留言中有人說，墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢俱等，都會被多收運費，物料成本相對比市區高很多，網友只用一般市場能買的價格去衡量價值，根本不公平。