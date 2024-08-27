總統賴清德的萬里老家，已改裝成萬里礦工生活紀念館。（翻攝自賴清德臉書）

賴清德母親的房間維持原貌。（王揚傑攝）

賴清德總統選前承諾將捲入「違建爭議」的萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用，賴清德今公開「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況。他表示競選期間因為老家讓礦區居民的房子被視為違建，感到十分過意不去，目前礦區居住權正由相關單位檢討進行，也已囑託律師為老家辦理信託，老家建物先行委由萬里的在地社團作為「萬里礦工生活紀念館」使用，預計今年10月開放導覽。

賴清德萬里老家內裝已經改裝成「萬里礦工生活紀念館」，一樓客廳、飯廳布置為影展，中間有賴清德母親起居室，室內也貼滿賴清德相關報導跟照片，二樓則是賴清德就寢的和室大通鋪。賴清德今也在臉書發文，秀出老家新內裝的照片說，就職總統100天，除了和大家分享執政團隊的展望之外，「萬里礦工生活紀念館」也在今天公布開放方案。競選期間，因為我的萬里老家，礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，我十分感到過意不去，也對外表達，我有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴清德萬里老家2樓大致維持原貌。（王揚傑攝）

賴清德表示，「在就職前，我已經囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位檢討進行中。而我的老家建物已經先行委由萬里的在地社團管理，提供作為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。」

賴清德萬里老家2樓大致維持原貌。（王揚傑攝）

賴清德說明，紀念館初步規劃以策展方式做布置，並有訪談影像、地方的口述史等內容。他要特別感謝知名的礦工攝影師朱健炫老師的授權、以及經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會周朝南理事長協助提供，讓紀念館能夠呈現礦業發展的面貌。

賴清德表示，預計今年10月，紀念館開放導覽，即日起開放報名。導覽將結合「萬里礦工生活紀念館」與周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線。這不僅是緬懷礦工為台灣經濟的奮鬥，他也盼望，國人可以藉由親身走訪、理解當時的時空背景，進而了解彼此、團結台灣。