今（27）日，國民黨基隆市議會黨團再度於市黨部召開「民進黨雙標爭議再添一樁」記者會，針對民進黨基隆市議員張之豪25日於臉書質疑體育會24日於信義國小舉辦「基隆市體育嘉年華」，並邀請南投縣長許淑華一起為基隆市長謝國樑加油是將政治帶入校園。國民黨基隆市議會黨團表示，謝國樑市長是受邀參加，且去年賴清德總統也在仁愛國小辦過政治活動，民進黨某些議員求表現，但千萬不要又打臉打到自家總統身上。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉說，謝國樑市長受到體育會邀請，去參加「體育嘉年會」，做為市長，為基隆體育界盡心盡力、爭取福利，並參加活動，完全沒有不妥，也沒有「政治進入校園」的問題存在。張之豪議員平常若不關心基隆的體育活動也沒關係，但如此借題發揮，為了罷免市長的目的而進行惡意政治攻擊，同樣身為民意代表，我們要譴責這種行爲。

蔡旺璉補充道，張之豪議員大費周章搬出教育基本法第六條：「學校不得為特定政治團體從事政治宣傳或活動」，結果事實證明，這根本不是謝國樑市長或我們基隆市黨部主辦。蔡旺璉說，大家應該都有看到，基隆市體育會理事長鄭錦洲第一時間就表明，這是體育會自己舉辦的活動。這場嘉年華活動是透過正常管道申請，而校園體育館租借是很常有的事情，跟校方及市府一點關係都沒有，更沒有參與其中。蔡旺璉抨擊，張之豪議員不要再硬拗，又把二信搬出來、又要莫須有謝國樑市長，根本就是想轉移焦點、博聲量，挽救拆樑團體逐漸失去正當性的惡罷行為。

藍敏煌議員則批評，既昨日鄭文婷議員不分青紅皂白攻擊謝市府推動「騎樓整平」計畫，為反對而反對，民進黨另一位議員張之豪又跳出來秀下限，真的把「雙標」當成民進黨奉行的圭臬了是不是？還是張之豪根本就是選擇性失憶？

藍敏煌議員舉出，去（112）年10月1日，民進黨的信賴台灣之友會就在基隆市仁愛國小舉辦「賴清德體育會後援會」成立大會，當時還由民進黨張顥瀚議員擔任後援會會長，現任的行政院長卓榮泰親自出席，進行他們的政治及選舉宣傳。現在謝國樑市長只是受邀參加「體育嘉年華」，張之豪就馬上說是政治進入校園，這根本是「昨是今非」、「綠能你不能」，請張之豪不要為了攻擊謝國樑而打臉打到自己人，甚至不小心打到自家民進黨總統賴清德的身上，這種行為實在非常可笑。

郭美秀議員指出，當天的體育嘉年華活動，很高興看到南投縣許淑華縣長親自北上來為我們基隆體育界加油打氣，大家都希望我們的體育發展可以越來越蓬勃，促進我們市民的身心健康。郭美秀議員也反問，為什麼明明是一場非常歡樂，而且由基隆市體育會用心主辦的嘉年華活動，也要被民進黨這樣惡意的雙標對待？所以，民進黨的「賴清德體育會後援會」成立就可以，我們基隆市體育會辦理「體育嘉年華」就不行？民進黨的體育會後援會就可以進入校園，別人舉辦體育嘉年華就是違反教育基本法？民進黨真的是一個嚴重雙標的政黨。

郭美秀議員最後提到，拜託民進黨的議員不要再顛倒是非黑白，這樣只會讓基隆市民越來越反感。市民眼睛是雪亮的，民進黨的目的就是為了攻擊謝國樑市長，加溫罷免行動。郭美秀議員呼籲，民進黨議員要善盡身為民意代表的職責與道德，為基隆市民爭取更多福利，而非為攻擊而攻擊，持用雙重標準愚弄基隆市民。