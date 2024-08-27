藏壽司近期和日本人氣角色吉伊卡哇合作，吃滿5盤就能抽一個扭蛋，年輕人為了拿吉伊卡哇扭蛋，出現吃到撐、外帶布丁、找人代吃，甚至跟別桌要空盤的亂象，對此有網友分享一招，他曾為了抽扭蛋，把吃完的盤子在投放口來回晃，結果感應成功多加一盤，就連前員工也證實，真的有小朋友常這樣做，發現就會請負責人處理。

年輕人為了抽吉伊卡哇扭蛋狂吃藏壽司，天天人潮爆滿。（翻攝自藏壽司臉書）

原PO近日在Threads發文，以前去吃藏壽司的時候做過一件蠢事，把吃完的盤子在投放口「來回抽插」機器就自動幫他加一盤，讓他湊滿5盤抽一顆扭蛋，「換句話說，你要是真的那麼想要吉伊卡哇扭蛋，大可直接這樣做」、「反正你可能吃不下，那就多花錢當作買扭蛋，只是很盤而已。」

貼文曝光後，有藏壽司的前員工在底下留言證實，「之前常常看到小孩這樣玩，沒過多久家長就會按服務鈴，請負責人來處理。」

網友也紛紛留言：「日超賣300盤壽司，店長抓帳快崩潰」、「我真的做過」、「省了代吃的錢」、「原來真的有人會嘗試，朋友之前才這樣試而已，差點被他笑死」、「如果是吃不下的話覺得這樣可以欸，不會浪費食物」。