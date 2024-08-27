富邦悍將今進行教練團異動，針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。