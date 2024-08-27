中職》悍將教練團異動 陳連宏轉任一軍打擊教練 14:342024/08/27 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳連宏轉任富邦悍將一軍打擊教練（富邦悍將提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將今進行教練團異動，針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。 中職》林智平改寫隊史最老開轟紀錄 助桃猿豪取7連勝 中職》張育成驚天再見3分炮 氣走雄鷹悍將中止3連敗 中職》本想短打做嗆司給下一棒 林佳緯開轟賞悍將3連敗 #一軍 #打擊教練 #悍將 #陳連宏 #中華職棒 【必比登推介出爐】 美食地圖帶路 口袋名單又進帳啦 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》4個觸身球換來1勝 葉君璋嘆：代價也有點太大了 21:512024/08/18 體育 中職》葉總再談三呎線判決 賽務部認定沒誤判 16:502024/08/18 體育 中職》完成與陳念琴的約定 古林睿煬7.2局9K賞悍將4連敗 20:582024/08/25 體育 中職》洪總樂見江少慶傷癒復出 期盼他成為中華隊12強戰力 18:072024/08/21 體育 中職》張育成「逢9」低調過生日 許願穩紮穩打、球隊一直贏 16:162024/08/18 體育 中職》李洋持「超巨」羽球拍為獅隊開球 不忘喊話大寶貝 20:152024/08/21 體育 中職》兄弟11名新秀全數簽下 探花許庭綸簽約金540萬披黃衫 16:152024/08/26 體育 中職》「不用證明什麼」 張育成再見3分炮：對得起自己最重要 22:482024/08/21 體育 中職》搶救牛棚 獅隊找來外籍客座投手教練霍斯曼 15:372024/08/24 體育 中職》雄鷹們掛病號 流感、新冠、腸胃炎接連來襲 18:292024/08/21 體育 李珠珢傳來台當Fubon Angels恐破局？ 球團發聲回應了 11:262024/08/22 娛樂 李珠珢一定會來台灣！前體育主播揭「誘人條件」：薪水會很可怕 08:002024/08/26 娛樂 中職》18日解禁歸隊一軍 曾峻岳談德撲事件：當作寶貴經驗 16:202024/08/17 體育 中職》距離百轟只差最後3步 郭嚴文：身體健康今年一定有機會 22:072024/08/18 體育 中職》很習慣台灣天氣、食物 班恩卻還在與時差抗戰 17:442024/08/21 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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