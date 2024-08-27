富邦悍將今進行教練團異動，針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。

中職》林智平改寫隊史最老開轟紀錄 助桃猿豪取7連勝
中職》張育成驚天再見3分炮 氣走雄鷹悍將中止3連敗
中職》本想短打做嗆司給下一棒 林佳緯開轟賞悍將3連敗
#一軍 #打擊教練 #悍將 #陳連宏 #中華職棒
必比登推介出爐 美食地圖帶路 口袋名單又進帳啦