賴清德母親的房間維持原貌。（王揚傑攝）

戴瑋姍、張錦豪主持「萬里礦工生活紀念館」啟動說明會。（王揚傑攝）

戴瑋姍、張錦豪主持「萬里礦工生活紀念館」啟動說明會。（王揚傑攝）

在地老礦工尤武吉分享過去礦區生活。（王揚傑攝）

賴清德萬里老家的客廳已改建為展區。（王揚傑攝）

賴清德萬里老家的客廳已改建為展區。（王揚傑攝）

賴清德萬里老家2樓大致維持原貌。（王揚傑攝）

賴清德萬里老家2樓大致維持原貌。（王揚傑攝）

賴清德萬里老家的飯廳已改建為展區。（王揚傑攝）

總統賴清德萬里老家於總統大選期間，違建、不符維安特勤規定等爭議不斷，被網友封為「賴皮寮」，當時賴清德即公開表示，願把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館。民進黨今（27）日在萬里舉行「萬里礦工生活紀念館」啟動說明會，首次開放媒體進入，公開內部格局及陳設，並宣布10月正式開放，採預約制接受導覽活動報名。

今日活動由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪主持，戴瑋姍表示，賴總統於競選期間曾經表示，由於他的老家的問題，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，十分感到過意不去。因此，他有責任協助找出一條解決的路，保障大家的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。

戴瑋姍說，信託部分是委由律師事務所全權處理，過去在鑑價過程中遇到一些困難，但目前都持續進行中，這些賴總統在就職前就已在努力，後續的規畫和進度都會由律師事務所說明。為履行選前的承諾，賴總統及家人委由萬里在地社團管理，將老家作為「礦工生活紀念館」公益使用。今天特別選在重要的日子，賴總統就職第100天，公布啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況。

張錦豪說明，「萬里礦工生活紀念館」初步規畫以策展方式做布置，獲得知名礦工攝影師朱健炫的授權，展出朱老師自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品；並透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。

此外，經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。

活動也邀請尤武吉、廖福章2位在地老礦工分享過去礦區生活經歷，同時回憶賴清德小時的生活情形。

賴清德老家今首次公開，1樓客廳、飯廳部分已改建為展區，賴清德母親的房間、廚房及2樓的和室、書桌、書櫃則大致維持原貌。未來導覽將結合周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」路線，預計10月開放導覽，即日起接受報名。