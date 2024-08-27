韓國男神金秀賢陸續憑藉《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》和《淚之女王》等多部熱門韓劇人氣居高不下，讓人期待他的下部作品，近日終於官宣他將攜手曹寶兒主演黑色喜劇《山寨人生》（暫譯，넉오프），帶領觀眾一窺假貨市場中暗潮洶湧的黑市交易。

《山寨人生》中危機四伏、刺激犯罪場面不斷，故事講述一名平凡男子「金成俊」（金秀賢飾），在遭遇1997年的亞洲金融風暴後變得身無分文，絕望的他為了重建曾經擁有的生活，選擇鋌而走險投身於山寨品買賣，並以驚人的速度在假貨市場中崛起，成為新一代叱吒風雲的「假貨大王」，曹寶兒則飾演金成俊的初戀「宋慧貞」，是打擊假冒偽劣產品的特別司法警察。

除了男女主角外，該劇也找來多個劉宰明、高圭弼、趙宇鎮、李姃垠、金義聖、薑末今、金惠恩、崔奎莉等演技派加盟，《任意依戀》、《秘密森林2》的導演朴鉉錫執導，以及《盜賊之歌》、《38師機動隊》編劇韓正勳執筆劇本，共18集，分2季進行製作，每季各9集，將於明（2025）年在Disney＋ 獨家上線。