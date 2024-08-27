彰化縣洋香瓜推廣行銷會中，舉行洋香瓜稱重猜猜樂，陳同學（右）一猜就中，開心把洋香瓜帶回家。（葉靜美攝）

永靖鄉農會把洋香瓜透過家政班做了月餅、蛋糕等相關食譜，與眾人分享更多元料理。（葉靜美攝）

彰化秋作洋香瓜開始進入盛產季，在即將來臨的中秋節送禮旺季，以今年首辦的洋香瓜評鑑得獎農民洋香瓜做為「中秋洋香瓜禮盒」，今日在永靖鄉農會舉辦推廣行銷宣傳，縣長王惠美說彰化洋香瓜品質相當好，期待未來能進軍新加坡等國際市場，因數量有限，邀請想送禮或品嚐的民眾要提早訂購。

彰化縣洋香瓜種植面積約有78公頃，多數採溫室種植，配合年節送禮調節產季，在端午、中秋及過年檔期上市，目前上品洋香瓜批發價每公斤200元，特選的「中秋洋香瓜禮盒」，由縣長王惠美與永靖鄉農會理事長詹日新、總幹事陳翠玲等人共同推廣行銷，禮盒單顆重量約1.8至2公斤，售價在500至800元。

會中舉行洋香瓜稱重猜猜樂，參加者以徒手拿取洋香瓜猜其重量，最接近者就能把洋香瓜帶回家，首輪因離實際重量太多，王惠美笑稱眾人都沒在買菜，第二輪一位陳同學一猜就中，開心把洋香瓜帶回家。現場永靖鄉農會也把洋香瓜透過家政班做了月餅、蛋糕等相關食譜，與眾人分享更多元料理。

縣長王惠美表示，今年5月舉辦彰化縣第一屆洋香瓜評鑑競賽，冠、亞、季軍的產品都在農會展售，永靖鄉農會的洋香瓜禮盒也榮獲2023年台灣農會百大精品獎項，主要栽培品種有卡蜜拉、阿露斯、臺南13號天華及恩華，皆獨具特色跟風味，其致密的網紋、細緻的果肉及香甜的風味，深受消費者的喜愛。

永靖鄉農會理事長詹日新表示，目前彰化縣內洋香瓜種植面積大約78甲，永靖鄉種植面積大約8甲，永靖鄉種植的洋香瓜其外型、甜度等都是一流的，中秋節前夕正值洋香瓜產季。

農糧署中區分署副分署長鍾孟佳表示，彰化縣洋香瓜的種植過去多以隧道棚式來栽培，近年來為因應氣候變遷且還要兼顧品質，許多農友改採設施栽培洋香瓜，設施栽培生產的洋香瓜品質也更好。為了提升生產效率，農糧署也不斷輔導農友生產機械化、設施現代化，期望透過科技農業來減輕農友的負擔。

王惠美表示，中秋節將來臨，除了上一波縣府針對縣內庇護工場及身障機構團體所做的咖啡、餅乾、蜂蜜等優質產品，進行聯合行銷之外，歡迎大家可以品嘗彰化自產自銷的洋香瓜，數量有限，訂購要搶快，數量有限，錯過就要等明年了。