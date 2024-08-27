疾管署今天表示，上周新增3例屈公病境外移入個案，其中2例為30到40多歲女性，在印度時已有症狀，入境後當日就醫通報確診，屬於自助行群聚。（王家瑜攝）

登革熱、屈公病境外移入疫情皆創5年同期新高！疾管署今天表示，上周新增3例屈公病境外移入個案，其中2例為30到40多歲女性，在印度時已有症狀，入境後當日就醫通報確診，屬於自助行群聚。疾管署提醒民眾赴南亞和東南亞注意防蚊，返國後如有發燒、頭痛、骨頭關節痛、全身紅疹等症狀，務必盡早就醫。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內上周新增6例登革熱境外移入病例，今年累計183例境外移入病例，為2020年以來同期最高。另外，國內上周新增3例屈公病境外移入病例，今年累計9例屈公病境外移入個案，病例數高於2020年以來同期。

疾管署防疫醫師林詠青說明新增境外移入3例屈公病個案，其中2例是北部30多歲和40多歲本國籍女性，同行到印度旅遊，8月中旬返台前一天出現發燒、頭痛、關節痛、四肢紅疹、倦怠症狀，入境後就醫採檢確診為屈公病，目前兩人都是在家休養，症狀已經改善。另1例是中部20多歲外籍男性，8月中旬來台，隔天就出現發燒、關節痛症狀，症狀持續2天後就醫，採檢確診為屈公病，不過個案發病後1周已經離境。

林詠青說明，屈公病和登革熱有很多相似之處，都是透過埃及斑蚊、白線斑蚊這2種病媒蚊叮咬傳染，不會直接人傳人；被帶有病毒的蚊子叮咬之後，潛伏期通常是4到8天，但發病前2天到後5天血液中會有大量病毒，如被其他蚊子叮咬，該蚊子也會帶有病毒，可能造成疫情散播。

屈公病初期症狀和登革熱相近，但比較特別的是，會出現明顯的關節疼痛、關節炎症狀，特別是手腳部位的關節，其他如頭痛、倦怠、皮疹症狀，大約3到7天會慢慢緩解。值得注意的是，5成病人可能會有持續好幾周的倦怠感，甚至關節疼痛到無法走路，可能持續幾個月、甚至幾年之久，但較少有重症致死個案。

羅一鈞提醒，按照過去經驗，暑假收假潮是本土登革熱和屈公病大增的情形，例如2019年境外移入屈公病暴增，導致7月至10月雙北屈公病本土疫情。近期天氣慢慢轉涼，民眾可能會爬山出遊，容易被蚊子叮咬，如果病毒進入本土，北中南都有可能發生蚊媒傳染病群聚，不會因為暑假結束就安心。