台股早盤一度下跌逾130點，盤中跌幅收斂，終場下跌55.12點（或0.25%）至22,185.00點，成交量僅2883.75億，創下今年2月初以來，近7個月的新低，觀望氣氛濃厚。權值股台積電下跌8元收在942元，聯發科跌5元收在1210元，涉入新光金併購的三家金控，台新金跌幅最重下殺4%，中信金下跌近1%，新光金也小跌0.77%。

盤面焦點股仍屬「黑悟空」概念股，電競、板卡類股表現不俗，承啟（2425）、青雲（5386）同步亮燈漲停，華碩上漲1.47%，但昨天表現亮眼的微星下跌逾2%，技嘉下跌0.19%，走勢仍有分歧。

針對台股後市，工商時報報導，統一投顧表示，操作上建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群。

周一美股四大指數開高走低，資金出現輪動，並觀望輝達財報表現，道瓊創下歷史新高，費城半導體指數挫低2.51%，台積電ADR下跌2.21美元（或1.29%）至169.07美元，輝達下殺2.25%至126.46美元。