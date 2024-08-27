女星雙胞胎依依（蔡依伶）去年12月證實10年婚斷，與史丹利（徐頌傑）和平結束夫妻關係。不過，網傳兩人離婚時撕破臉，史丹利疑似有新歡，今年三月下令要求依依搬出去。對此，依依昨（26日）發文還原來龍去脈，否認被前夫趕出家門。

依依在文中無奈地澄清：「我前夫沒有這麼壞啦～不要說他把我『趕』出門，這用詞很重捏。」依依表示，就算沒離婚的夫妻都有意見不合、需要磨合的時候，何況是已經分開的昔日夫妻，「想法意見不一樣～不是很正常嗎？很多事情就是慢慢討論，等彼此雙方沒有情緒的時候，再進一步再次討論，人跟人之間就是這樣。」至於前夫疑有新對象的傳聞，依依強調：「我沒說他有新歡！鄭重澄清！」

依依否認遭史丹利「趕」出家門。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

依依發文澄清。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

而2天前，依依看到網紅離婚風波，有感而發地寫下4點，分別為「有離婚打算的人，千萬別犯了婚內出軌」、「不是當事人，別好心想成為和事佬」、「真正的媽媽是自願鬆開手的那位，因為她怕拉扯過程會讓小孩受傷」、「胡瓜離婚時，前妻擔心瓜哥把錢花過頭，拿不少錢想幫忙存起來，而瓜哥也付了這筆錢。」面對資訊爆炸的時代，依依不斷提醒自己，別輕易被牽著鼻子走、看新聞只看標題比完全不看還慘、留言請謹慎、別入戲太深。