台劇《正港分局》在Netflix上線後隨即登上排行榜第一名，劇中除了有大量諧音梗之外，也出現不少Z世代用語。一名女網友在社群發文表示，看完《正港分局》後，最大的疑問就是「YYDS」和「估咩」是什麼東西？貼文釣出一票年輕人解答，YYDS是「永遠的神」；估咩則是Google Maps的簡稱。

《正港分局》開播後在網路討論度相當高，一名女網友在Threads發文寫下，「老人家我看了《正港分局》，整部最大的謎團是『YYDS』跟『估咩』是什麼東西？」她直言，相比之下，猜成語和不要寫錯字容易多了，大嘆「這就是老了。」

內行網友表示，YYDS是網路用語，代表「永遠的神」，是大陸漢語拼音「Yong Yuan De Shen」4字的第一個字母縮寫，「YYDS我還行，確定是大陸來的用語，但『估咩』這我也得求救了。」

YouTuber蔡阿嘎2021年就曾拍影片表示，現在年輕人講話超愛簡稱，例如台北車站講「北車」、路上小心說「路小」、運動內衣簡稱「運內」，「估咩」則是Google Maps的簡稱，當時話題引起熱烈討論，如今3年過去還是有一票年輕人喜歡這樣講話。