桃園市新屋區的哈密瓜，甜度高、口感佳，新屋區農會今年舉辦哈蜜瓜評鑑活動，冠軍得主由去年「最甜密瓜王」謝阿啓獲得，他專研耕種哈密瓜超過30年，希望將新屋特色哈密瓜推向國際，他也公開哈密瓜種植撇步及挑選瓜果秘訣，網紋要粗且密集，口感與甜度最佳。（謝阿啓提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市新屋區的哈密瓜，甜度高、口感佳，新屋區農會今年舉辦哈蜜瓜評鑑活動，冠軍得主由去年「最甜密瓜王」謝阿啓獲得，他專研耕種哈密瓜超過30年，希望將新屋特色哈密瓜推向國際，他也公開哈密瓜種植撇步及挑選瓜果秘訣，網紋要粗且密集，口感與甜度最佳。（謝阿啓提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市新屋區的哈密瓜，甜度高、口感佳，新屋區農會今年舉辦哈蜜瓜評鑑活動，冠軍得主由去年「最甜密瓜王」謝阿啓獲得，他專研耕種哈密瓜超過30年，希望將新屋特色哈密瓜推向國際，他也公開哈密瓜種植撇步及挑選瓜果秘訣，網紋要粗且密集，口感與甜度最佳。

謝阿啓說，要種出又甜又好吃的哈密瓜，秘訣在於架設圍網，架網的用處能夠防止果蠅、蜜蜂等蚊蟲叮咬，也能減少農藥施打次數，讓消費者吃得安心。另外，還要合理化施肥，加上新屋區有良好的土質，種出來的哈密瓜甜度甚至比南部的瓜還高，去年農會初次舉辦哈蜜瓜評鑑活動，獲得最甜蜜瓜王，甜度達20度，今年他獲得評鑑冠軍，希望讓更多人看見新屋特產哈密瓜。

今年「最甜蜜瓜王」由邱乾裕獲得，甜度高達18.8度，他是農會第5班的成員之一，也是謝阿啓的徒弟。謝阿啓公開挑選哈密瓜的秘訣，從外觀上來看，哈密瓜的網紋要粗、密集，瓜的外表顏色要偏黃，每顆瓜的外型、重量都不一，價錢由1台斤45到65元不等。

新屋區農會總幹事盧永才表示，新屋區土地屬於黏質壤土，非常適合哈密瓜生產，品種主要以香華、七股香、鳳華為主，新屋的哈密瓜有特殊的香氣且甜度高，品質優越，每逢採收期各大盤商都競相前來新屋區向農民採購。