民眾扶老攜幼公園到散步時，常被突如其來的菸味敗了遊興。彰化縣衛生局推動無菸公園，邀請彰化市公所、社區里長及志工成立無菸公園輔導小組，昨天到公園實地輔導，有人舉牌，有人拿著麥克風宣導，讓不少要掏出菸的老伯只得暫時斷了抽菸念頭，還有眼尖的老伯乾脆就閃得遠遠的。

衛生局指出，為配合彰化縣政府打造低碳、永續的親子友善休閒公園，並提供市民健康、舒適的生活空間，該局邀請彰化市公所、社區里長及志工聯手成立無菸公園輔導小組，實地宣導無菸公園。

衛生局表示，公園有多親子在活動，但同時也是二手菸曝露的高風險區域，為了降低民眾在二手菸環境中的曝露，無菸公園輔導小組昨天下午到彰化市金馬公園和延平公園等地實地宣導禁菸措施，提升民眾對禁菸政策的了解及支持。

「敢怒不敢言！」延平公園附近居民說，一些老菸槍都是多年老鄰居，常看到他們在公園抽菸，且只要有2、3人在抽菸，整座公園就都是菸味，但礙於大家都多年的街坊鄰居，實在不太好意思上前勸阻，宣導大隊人多勢眾，又沒人情包袱，比較好講話，「希望常常來宣導！」

菸龄30幾年的張姓民眾指出，雖然知道抽菸不好，害人害己，且「顧人怨」，現在在外面抽菸時，常遭人白眼，但戒菸實在太難了。

「為了自己和家人的健康，請及早戒菸！」衛生局表示，不管是傳統紙菸、加熱菸還是電子煙，都對人體有害。想戒菸的民眾可利用國民健康署提供的多元戒菸服務資源及免費戒菸專線「0800-636363」，尋求協助。

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