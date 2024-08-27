血型也會對健康產生影響。對此，肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，從大數據分析及相關研究來看，O型血的人更容易罹患胃潰瘍，主要在於此種血型較易吸引胃幽門桿菌感染。此外，O型血的食道癌患者，於術後復發的機率也相對較高。而想要預防食道癌，他強調，鈣離子的補充至關重要，亦有助於減少大腸癌發生的風險。

醫師錢政弘在《健康晚點名》節目上分享，O型的人雖然免疫力最好，罹癌機率較其它3種血型者來得低，但在食道癌方面會稍微差一些；且若為食道癌患者，術後復發的機率也相對較高，但確切原因為何還不知道。

錢政弘接著說，O型血者也有較高風險發生胃潰瘍，撇除個性因素，實際上此種血型也較容易吸引幽門桿菌依附在食道上，導致幽門桿菌感染，進而發生胃潰瘍。雖不見得引發胃癌，但會造成慢性胃發炎，仍值得特別注意。

針對O型血的人較易罹患食道癌，該採取何種飲食方式來預防？錢政弘建議，除了多吃葉酸豐富的食物外，還應多補充鈣離子與維生素C。尤其是鈣離子，國人普遍有攝取不足的現象，而研究發現，血液中鈣離子較低者，有更高機率罹患食道癌，因此補充它尤為關鍵，同時也能降低大腸癌發生機率。