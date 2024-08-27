「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在口出狂言之後，招致老前輩魔術強生的批評，另一位名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）也加入戰局，「愛德華茲，塔圖（Jayson Tatum），我不認為你們這個世代的球員有能力應付20年前的環境，你們不能像哈登（James Harden）那樣把球都拍到爛了然後做一個三重後撤步。」

賈奈特解釋20年前的籃球重視肢體對抗，進攻球員得努力爭取每一次出手機會，「防守者可以用手和身體頂著你，你必須很強壯、很有技術才能突破防守者，你們有被羅德曼（Dennis Rodman）防守過嗎？」

愛德華茲先前受訪時說：「我沒看過以前的比賽，不能做出判斷，人們常說過去比賽比較激烈，我認為這是因為當時球員欠缺技術，喬丹（Michael Jordan）是唯一有技術的球員，這也是為何大家看到布萊恩（Kobe Bryant）的時候都很驚訝，而現在每個球員都具備了技術。」

賈奈特對此駁斥說：「老弟你沒看過以前的比賽，湯瑪斯（Isiah Thomas）和杜馬斯（Joe Dumars）就守住喬丹了。那個年代二刀流的球員可多了，我們有希爾（Grant Hill）、奇德（Jason Kidd）、麥葛雷迪（Tracy McGrady）、裴頓（Gary Payton）、韋伯（Chris Webber），你根本不知自己在說什麼。」

旁邊的皮爾斯（Paul Pierce）這次沒和賈奈特抬槓，而是贊同賈奈特的說法，畢竟皮爾斯也是前一代的球星。「我沒看到這時代有什麼技術，現在幾乎沒人會投中距離，沒人會低位單打了。」