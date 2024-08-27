很多人怕血糖高，不敢吃高升糖的食物。減重醫師蕭捷健表示，不能用升糖指數來評斷食物的健康程度，就像洋芋片等油炸食物，升糖指數雖然比蘇打餅乾低，卻是種壞脂肪，可能直接讓你的粒線體罷工，身體發炎，代謝直接掉到谷底。

蕭捷健在臉書粉專PO文指出，有新聞說「洋芋片的升糖指數比蘇打餅乾低，所以洋芋片比蘇打餅乾好？」他想說的是升糖指數確實是個重要指標，但要用它來評斷食物的健康程度，就像用成績單上的單科分數，來評斷一個學生的未來發展一樣，講不通的。

蕭捷健說，升糖指數驗的是葡萄糖，也就是澱粉分解完的終極型態，升糖指數也只能判斷澱粉們的好壞，但大家別把葡萄糖當成洪水猛獸，運動的時候，脂肪必須和肌肉裡的葡萄糖一起燃燒，也就是運動時燃燒脂肪，得靠肌肉裡的葡萄糖，沒吃澱粉就運動，小心肌肉掰掰。

蕭捷健表示，洋芋片油油香香脆脆的，它可是油炸的啊，壞脂肪不升血糖，但直接讓你的粒線體罷工，身體發炎，代謝直接掉到谷底，相比之下，蘇打餅乾比較乖，特別是那些全麥、低脂的版本，脂肪含量低，升糖指數就高。

蕭捷健表示，血糖穩定確實很重要。血糖像雲霄飛車一樣上下起伏，容易餓、吸收快，減重可就難了，但是如果為了降血糖就往食物裡加一堆壞油，絕對不是好主意。

先前喧騰一時的邦克列酸事件，台大毒理學研究所教授姜至剛在3月份在衛福部記者會曾表示，邦克列酸有強烈毒性，會攻擊細胞的發電廠粒線體，造成人體所有細胞瞬間失去能量，可能讓腦部、心臟與肌肉癱瘓。