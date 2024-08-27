民眾黨黨主席柯文哲陷2024總統競選政治獻金申報不實，連日風波不斷，前立委、現任中市府顧問蔡壁如27日被爆出遭人檢舉在台中選立委將人事費拆成逾300筆交通費。蔡壁如除說明依法申報也譴責網軍帶風向、惡意栽贓「大可不必」，更說民眾黨「打斷手骨顛倒勇」可以挺過風暴，也喊話柯「加油」。

柯文哲被爆2024競選總統政治獻金申報不實，風波也延燒到蔡壁如，外界質疑蔡去年出戰台中一選區立委的政治獻金帳目，將團隊人事費拆成300多筆2000或3000元的交通費申報，有規避勞健保和偽造文書疑慮。蔡27日上午受訪表示，相關費用依法申報，合法合規；她並譴責網軍帶風向，認為網路還是要為行為負責任。

蔡壁如提到，台灣民眾黨成立5年來風風雨雨，風波不斷，社會大眾透過放大鏡、顯微鏡來檢視，這都是對的，督促民眾黨戰戰兢兢工作，小黨運作可能有經驗不足，但他們都願意去請教專業的，呼籲不要因為小黨就欺負他們。

蔡壁如也說，柯文哲捲入政治獻金會不會也是有人這樣惡意栽贓，一傳十、十傳百，就會以假亂真，這個筆數太多了，她在地方選舉基本上沒那麼多，但是以柯主席來講，候選人真的不會知道細節」。她希望社會能靜下心，讓柯主席的團隊好好釐清問題，才能跟大眾來做報告，很多網軍惡意栽贓、帶風向「大可不必」，她也相信民眾黨「打斷手骨顛倒勇」可以挺過風暴。

媒體追問蔡壁如，柯文哲最近有跟她聯絡嗎？蔡璧如表示，柯有請祕書跟她聯絡，要坐下來聊聊，她覺得過一段時間把這些風風雨雨事情解決後，會坐下來聊，她也想給柯文哲喊話要加油，更認為如果真的申報有問題，不用媒體爆料和網軍惡搞，監察院也一定會通知她和柯。