Bespoke Investment Group在社群平台X上點出這個新發現。根據達拉斯聯準銀行周一發布的德州製造業前景調查，該地區某家生產商的晚餐香腸（dinner sausage）業務出現「適度增長」。這凸顯出因累積的通膨（cumulative inflation,在一段時間內商品和服務價格的總漲幅）削弱購買力，迫使消費者轉而採買較便宜的產品並縮減支出的趨勢。

該調查報告指出，受訪者稱在經濟減弱時，這個類別的銷售往往會成長。這是因為香腸是較高價蛋白質一個不錯的蛋白質替代品，也可以讓消費者的食品預算撐久一點。

目前美國的通膨年漲幅雖然已經降至接近聯準會設定的2%目標，但這些年來累計的價格漲幅已經讓一般美國民眾吃不消。

包括一些連鎖餐廳巨頭在內，越來越多企業主管警告美國的消費力已經放緩，收入較低的階層為了讓錢包撐久一點，所感受到的壓力更大。香腸的需求升高也凸顯出專家所謂「改買便宜貨」（trade down）的趨勢。沒有經濟壓力的消費者可能選擇牛排或雞肉這類通常價格較高的蛋白質。而對價格比較敏感的消費者則會選擇香腸等價格較低的替代品。

其他受訪的食品製造商也對他們的景氣感到擔憂，一位受訪者更直言他們正在「為經濟衰退做準備」。