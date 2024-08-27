簽署儀式由宏碁永續長劉靜靜、中菲行國際物流集團空運總裁邱鈞榮在國泰貨運董事歐永棠的見證下共同完成。劉靜靜表示：「透過與中菲行合作推行永續航空燃料解決方案，宏碁不僅展現出應對環境挑戰的決心，也推動了旗下Earthion永續平台的發展。我們在產品生命週期的各個階段，從製造、生產到運輸，皆以實際行動減少碳排放。」

中菲行國際物流集團空運總裁邱鈞榮強調：「與宏碁及國泰貨運的合作展現了我們減少貨運碳排放的共同目標。永續航空燃料與傳統化石燃料相比，可減少高達80%的溫室氣體排放，為航空業帶來革命性改變。」

國泰貨運董事歐永棠則表示：「宏碁的加入標誌著我們的企業可持續航空燃油計劃取得了重要進展。我們相信這種供應鏈合作關係對於實現航空業的減碳目標至關重要，並且通過使用永續航空燃料，我們能夠為航空業的可持續發展做出重大貢獻。」

永續航空燃料（SAF）是由植物或動物材料製成的生物燃料，可取代化石燃料，減少高達80%的溫室氣體排放。根據國際航空運輸協會（IATA）的估計，SAF將在2050年航空業實現淨零排放的目標中貢獻約65%的減排量。國泰航空自2022年起便率先在亞洲啟動企業可持續航空燃油計劃，並採用相關解決方案。

宏碁打造更乾淨永續的未來，除了設計環保產品並使用回收材料外，宏碁還投資於電動車和智慧停車解決方案，以減少碳排放、節能並提高生產力。自2022年第四季起，宏碁已經透過生物燃料解決方案減少海上物流的碳排放，並在儲能解決方案上持續努力，為能源轉型做出貢獻，加速實現淨零碳排放目標。