AMD宣布將收購全球最大超大規模運算公司AI基礎設施供應商ZT Systems究竟打的是何種算盤，分析師表示，今年稍早，NVIDIA宣布推出全新的Blackwell GPU產品和AI伺服器產品線，向世界展示如何透過提供客戶整體解決方案來主導AI伺服器產業。在主力產品 NVL36和NVL72方面，NVIDIA掌控90%以上的成本，可大幅增加營收。然而，卻在達到量產水準階段遇到些許障礙。AMD既為NVIDIA競爭對手，也希望掌控並優化財務表現，並挑戰NVIDIA在AI伺服器產業的地位。AMD收購ZT Systems的目標是垂直整合，為其超大規模客戶提供整體解決方案，並希望能避免NVIDIA現在面臨的類似問題。

AMD此資收購案對台系相關業者的影響來說，分析師認為，目前ZT Systems的台灣ODM合作夥伴是英業達(2356)，為CSP客戶提供伺服器解決方案。英業達負責L6之前的組裝程序，ZT完成其餘到L10的部分，然後出售給客戶。這意味與CSP客戶維繫良好關係的是ZT而非英業達，再進一步來看，AMD計劃在收購完成後12~18個月內出售ZT的製造部門，預估金額約在30億美元左右。英業達原是ZT Systems合作夥伴並持股約10%，因此，預計可獲得業外收入約4~5億美元，雖然對目前Hopper和Blackwell系列業務不致造成影響，但仍認為英業達應考慮收購ZT的製造部門。過去幾年來英業達在北美投入很大，具備L7~L10生產能力。收購ZT製造部門有助於英業達立即與CSP建立關係，並快速切入L7~L10量產，這也可以讓英業達幾乎所有項目都得以認列營收，不過英業達必須考量若採用buy and sell(買進賣出)條款業務，此業務模式將需要更多現金來達成。