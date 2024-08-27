賴清德總統今上午前往新北市安坑國小關懷總統教育獎得主張祖銘同學(總統府提供)

賴清德總統今天前往新北市安坑國小，關懷「2024總統教育獎」得主張祖銘同學，賴清德表示，張祖銘的奮鬥過程是大家學習的榜樣，不因一時失敗而氣餒，而是從失敗中得到經驗，繼續學習。政府會照顧全國需要幫忙的小朋友，也盼地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。

張祖銘來自隔代教養家庭，阿嬤為家中主要照顧者，從國小二年級開始練習角力，在小學四年級贏得新北市角力錦標賽第一名，並代表新北市晉級至全國賽。張祖銘今年從安坑國小畢業，達觀國中也將協助申請相關資源補助以完成國中學業。

賴清德抵達後，首先聽取校長陳玉芳說明張祖銘家庭情況，隨後至角力教室觀看安坑國小角力隊訓練及進行實戰，隨後給予角力隊同學勉勵。

賴清德表示，張祖銘在角力上表現非常傑出，贏得「新北市秋季精英盃角力錦標賽自由式第一名」及「總統盃全國角力錦標賽自由式第一名」，非常不容易。他的奮鬥過程是大家學習的榜樣，雖然訓練非常辛苦，但張祖銘曾說「只要努力複習教練教我的技巧，這次失敗不算什麼」，不因一時失敗而氣餒，而是從失敗中得到經驗，繼續學習。

賴清德提到，全國每一個孩子都有權利好好生活，無憂無慮在學校接受教育，不必為了生活憂慮。我們的國家持續進步、經濟持續發展，他擔任總統，會照顧全國需要幫忙的小朋友。除了行政院、教育部編列預算，也需要地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。最後，他也允諾贈送角力隊每位同學一雙新鞋，希望幫助大家訓練得更好。