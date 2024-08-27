賴清德總統今天前往新北市安坑國小，關懷「2024總統教育獎」得主張祖銘同學，賴清德表示，張祖銘的奮鬥過程是大家學習的榜樣，不因一時失敗而氣餒，而是從失敗中得到經驗，繼續學習。政府會照顧全國需要幫忙的小朋友，也盼地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。
張祖銘來自隔代教養家庭，阿嬤為家中主要照顧者，從國小二年級開始練習角力，在小學四年級贏得新北市角力錦標賽第一名，並代表新北市晉級至全國賽。張祖銘今年從安坑國小畢業，達觀國中也將協助申請相關資源補助以完成國中學業。
賴清德抵達後，首先聽取校長陳玉芳說明張祖銘家庭情況，隨後至角力教室觀看安坑國小角力隊訓練及進行實戰，隨後給予角力隊同學勉勵。
賴清德表示，張祖銘在角力上表現非常傑出，贏得「新北市秋季精英盃角力錦標賽自由式第一名」及「總統盃全國角力錦標賽自由式第一名」，非常不容易。他的奮鬥過程是大家學習的榜樣，雖然訓練非常辛苦，但張祖銘曾說「只要努力複習教練教我的技巧，這次失敗不算什麼」，不因一時失敗而氣餒，而是從失敗中得到經驗，繼續學習。
賴清德提到，全國每一個孩子都有權利好好生活，無憂無慮在學校接受教育，不必為了生活憂慮。我們的國家持續進步、經濟持續發展，他擔任總統，會照顧全國需要幫忙的小朋友。除了行政院、教育部編列預算，也需要地方政府及第一線的校長、老師、教練共同幫忙。最後，他也允諾贈送角力隊每位同學一雙新鞋，希望幫助大家訓練得更好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。