民眾黨主席柯文哲昨（26）日遭爆以選舉補助款購買個人辦公室，引發政治風暴，國民黨前立委鄭麗文砲轟，此舉「卑劣、不可思議」，民眾黨做了很多藍綠不敢做的事，柯怎麼好意思說比藍綠清高？「他比兩黨不如太多了！」

「代表一個政黨選總統是何其大的事，怎麼可能選後翻臉不認人，把錢放入自己的口袋？」鄭麗文今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，在競選期間政黨都會傾全力幫他們提名的候選人輔選，所以候選人在選後把補助款還給所屬政黨本就天經地義，不這麼做就會變成人人喊打的過街老鼠。

鄭麗文直言，拿選舉補助款買個人辦公室「卑劣、不可思議」，就算要買，也有很多其他辦法，哪有人用這筆錢及個人名義買？此外，第三勢力興起的原因，是因為當初外界認為他們是藍綠之外的一股清流，被寄予很大的期待，結果，他們卻做了藍綠不敢做，甚至連想都不敢想的事，「他怎麼好意思說比藍綠清高？他比兩黨不如太多了！」

鄭麗文接著說，儘管民進黨吃相難看，有很多事還是有底線；國民黨部分，雖然過去確實貪腐、黑金，但那已是故總統李登輝時代、上世紀的事，到了21世紀就沒類似的事了，「上個世紀的事，我們這個世代還在還債」，國民黨早就用很高的標準在要求自己，如前總統馬英九因特別費被起訴時，就立刻辭去黨主席。