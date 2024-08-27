體育暨運動發展部力拚明年成立，近日包括民進黨立委賴瑞隆、南台科大教授羅承宗都喊話應設立在高雄。對此，高雄市長陳其邁今（27）日強調，百分之百贊成，若在高雄，可望整合國家運動訓練中心跟國家科學運動中心，最貼近選手的距離，對選手而言是再好不過的一件事。

媒體今詢問陳其邁，有學者投書希望體育部落腳高雄。陳其邁表示，這個是一個很長的故事，從2008年，當時體委會就是設在現在的左訓中心，但到馬英九執政後就馬上取消這個計畫，到2013年，甚至降格併入教育部。

陳其邁認為，體育部假如能夠設在高雄，整合現在的國訓中心跟運科中心，最貼近選手的距離，一方面中央也可以很快了解，整個體育產業跟選手的需求，直接讓選手受到最好照顧。

「所以我是百分之百贊成！」陳其邁直說，每次比賽，都會看到很多人（選手）都要下來，然後下來又上去，其實選手就在這裡，體育部假如能夠設在這裡，是再好不過的一件事情，對選手來講也是如此。

賴瑞隆指出，2023年「國家科學運動中心」在高雄成立揭牌，高雄市已是台灣發展體育及運動產業的沃土，「體育暨運動發展部」設在高雄，將為台灣體育及運動產業開創新局，也讓台灣南北更加均衡發展。

臉書粉專《高雄好過日》指出，希望體育署比照海委會前例，以在高雄成立「新部會」方式完成南遷。體育界人才有相對較高的比率是南部人，如羽球球后戴資穎、桌球教父莊智淵、足球台灣隊長陳柏良都是高雄人，棒球界裡面，王建民、郭泓志、陳偉殷、陳金鋒、胡金龍等曾上過大聯盟選手都出身於台南、高雄。

《高雄好過日》認為，由於行政法人國訓中心、運科中心都在高雄，加上高雄有完整多元的場館與體育推廣環境，也舉辦過多項國際賽事，在強化運動員培訓、培育海洋及山林運動人才及運動參與上，體育部搬遷到高雄都有發展優勢。