李文正翻攝

北市汀州路、公館商圈一處無人商店日前遭竊，店家調閱監視器，發現女竊賊用免洗筷黏貼雙面膠，伸入錢櫃內沾黏鈔票，24日凌晨5時許得手1600元，25日凌晨2度行竊，店家立即報案並公布監視器，警方循線逮捕黃男、陳女，兩人一人把風，一人行竊，訊後依法送辦。

黃姓男子因犯下多起案件遭通緝，24日凌晨與陳姓女友進入汀州路一間無人商店，店內販售衣服，提供LINE支付，仍擺放錢櫃讓顧客投入現鈔，錢櫃上面還擺有老闆不在的字樣，以及監視器鏡頭，表示店家在遠端監控。

黃疑因遭通緝不敢曝光，委由陳姓女友進門，利用免洗筷前端沾黏雙面膠，黏住鈔票一端，平行於投鈔口，從錢櫃拉出鈔票，24日竊得2張500元、6張100元，隔天覺得無人發覺，2度入內行竊，整個過程遭遠端監控全部錄下。

警方根據監視器畫面，發現兩人以步行方式離開，26日發現黃男在羅斯福路四段閒逛，上前盤查確定通緝身分，並通知陳女到案說明，全案依竊盜罪送辦。