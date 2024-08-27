台中市日前發生東區9月大男嬰疑似遭父親虐死事件，男嬰生父廖姓男子被裁定收押禁見，男嬰生母甘姓女子則請回；檢方27日在台中殯儀館解剖相驗，結果鑑定中。而甘女也在親友陪同下現身殯儀館，面對媒體詢問，甘女不禁落哭說「還沒聽到他叫媽媽就走掉了」，令人鼻酸。

回顧此案，台中市東區22日晚間發生9個月大男嬰「趴睡窒息」死亡案件，但送醫後發現男嬰身上多處瘀青等不明外傷，警方認為案情不單純帶回廖姓夫妻漏夜偵訊，詢後依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將兩人移送地檢偵辦。案經檢方複訊，認定廖父涉犯重傷害致死、凌虐幼童致死等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，另甘女則請回。

全案27日於台中殯儀館解剖相驗，釐清男嬰死因，檢方表示，以解剖完畢，死因鑑定中。甘女也在親友陪同下到場，頻頻拭淚。面對媒體詢問，甘女不禁淚崩說，她帶孩子時從來沒有打過他，「都還沒聽到孩子叫一聲媽媽，孩子就離開了」，令人鼻酸。

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