登山民眾1人1袋搬運碎石，助志工完成東眼山自導式步道修復。(林業保育署新竹分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

登山民眾1人1袋搬運碎石，助志工完成東眼山自導式步道修復。(林業保育署新竹分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

林業及自然保育署新竹分署國家森林環境維護志工，近期再度完成東眼山國家森林遊樂區自導式步道修復，此次結合熱心登山民眾「一人一袋」搬運碎石完成這項工作，提供民眾一條更安全美觀又有溫度的暖心手作步道。

新竹分署步道志工繼完成拉拉山國家森林遊樂區內的巨木步道修復後，今年再投入東眼山國家森林遊樂區的步道修復工作。東眼山國家森林遊樂區內的自導式步道為攀爬東眼山最高峰（1212公尺）的必經道路，其中步道0.4公里處，長約50公尺的步道，因山區潮濕導致早期施作的木作腐蝕，造成遊客通行安全議題。

經過志工們實勘商議後，考量現地坡度與環境狀況，決定以符合自然工法的碎石級配搭配木階梯方式進行修復。由於所需碎石位置距離修復區需爬升約400公尺的上坡路段，需以人力背負搬運至工區，在8月間午後陣雨盛行的期間，志工們頂著陣雨順利完成步道修復作業。

新竹分署長夏榮生表示，手作步道是一種不過度依賴重機具，就地取材，以符合周邊自然環境及景觀特色，來維護及修復步道的手作工法，新竹分署國家森林環境維護志工成軍於2013年，協助維護轄區內的多條步道，讓民眾有安全且舒服的步道。此次施工，特別感謝熱心山友協助一人一袋，將碎石背負至工區，也感謝志工不畏風雨，完成步道修復工作。

參與的步道志工夥伴表示山區午後常有陣雨，搬運的碎石很重還要上坡，確實很耗費體力也辛苦，但秉持「歡喜做、甘願受」的志願精神，對於完成後的成果，覺得欣慰及成就感，尤其路過的遊客都會道聲感謝，心裡也充滿溫暖與喜悅。