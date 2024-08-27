台南市政府農業局長李建裕（右四）中午在評鑑會場公布得獎名單。（張毓翎攝）

台南文旦大賽今年邁入第10屆，共有61名農民角逐，27日一早在新營南瀛堂進行評鑑，歷經4個小時，獲獎名單於近中午出爐，其中被譽為「文旦王」的特等獎，由下營區農會輔導的農友王錦秀奪得，過去參賽過2次都當陪榜，首次獲大獎，她與丈夫馮榮昌直呼「好意外！」

台南是全國最大的文旦產區，種植面積1097公頃，約占全台28％，產地以麻豆文旦838公頃最多、下營文旦93公頃次之。農業局長李建裕說，今年受到風災等因素，產量大約減少2成，雖然減產，但品質不受影響，這次的台南文旦大賽，總計61名農民參加，最終選出1名特等獎、5名頭等獎和19名優等獎。

農業局日前將所有參賽果品送驗，皆通過農藥檢驗，27日進行最後階段的果品評鑑，由6位學界、業界的專家擔任評審，評分標準包含外觀形狀、肉質風味、甜度等。

擔任評審長的嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄表示，此次參賽的文旦皆於本月15日採收，在那之前經常下雨，高溫多溼的情況下，原本認為可能會衝擊文旦品質，不過今天看下來，果品反而比往年更好，甜度達到滿分有17人，各家差異性很小，要分出高下，很難抉擇。

第10屆台南文旦大賽獲獎名單27日出爐，獲特等獎的王錦秀（右）與丈夫馮榮昌（左）栽種文旦約22年，首次得大獎，兩人受訪時謙稱「應該是運氣好啦！」（讀者提供／張毓翎台南傳真）

獲特等獎的王錦秀與丈夫馮榮昌栽種文旦約22年，但兩人自退休後才開始專心務農，因為過去沒有經驗，還到處上課不斷精進；今天受訪時，兩人謙稱，「應該是運氣好啦！」，農友們很用心栽培，品質也都很好，這次能脫穎而出，真的很意外。