壽險公會與風險管理學會、台灣保險法學會等共同發起「風險管理碩博士論文獎」，今天（27日）舉行記者會，保險局局長王麗惠在會中致詞表示，保險業的資產已來到37兆元，是支持實體產業發展的重要力量，保險業的健全發展受到關注，同時培育下一代更是重要方向。

王麗惠表示，保險是社會安全網很重要的一環，保險業的資產已來到37兆元，是支持實體產業發展重要力量，保險業的健全發展受到關注，設立博碩士論文獎，是促進保險業發展與培育下一代的重要方向。

王麗惠指出，金管會推動「安全」與「發展」並進的新金融市場，鼓勵多元的研究議題，包含亞洲資產管理中心、保險業資金運用如何支持實體產業、新一代清償能力制度與金融科技相關推動等，還有綠色金融投融資與保險設計、普惠金融、商保補健保，長期照護體系等議題，議題多元且都環環相扣，各議題都牽涉到如何讓保險產業更好，學生未來就業投入保險市場更可學以致用，研究成果對將來保險產業正面發展更有幫助。

壽險公會理事長陳慧遊致詞時說，「時間過很快，我到壽險公會將滿2年，我是『斜槓』進來的，感謝保險業給予機會讓我服務。」他表示，常常在思考怎麼做才能讓保險業有多樣性，他是學動物科學的，多樣性可以百花齊放，而壽險公會就是花園中的園丁。

陳慧遊透露，有一次他跟風險管理協會理事長張士傑閒聊，時代在變，現在有AI、永續、綠色金融等，要鼓勵學生走出教科書範圍，「沒想到只是個小小的提議，就獲得大力支持。」

陳慧遊也跟在場所有壽險公司總經理透露，金管會主委彭金隆上後曾找他去聊，主委交代他，現在到年底是壽險業的關鍵時刻，年底前新一代清償能力第四波在地化措施就要做好，希望不要有第五波，呼籲各壽險公司要努力配合政府政策。