總統賴清德萬里老家於大選期間被控蓋在礦業用地引發爭議，賴清德選前承諾將萬里老家交付公益信託，成立礦工生活紀念館，今（27）日舉辦開幕記者會，廢礦區居住問題再度受到關注，新北市地政局表示，新北市約有2公頃、53件礦業用地可變更為建地，待中央補齊相關資料後，即會依程序進行審議。

地政局表示，有關礦業用地合法化的進度，中央於5月份完成相關修法，並依規定提供資料給各地方政府，其中新北市約有2公頃的礦業用地可變更為建地。市府日前已陸續辦理現場勘查，並請地主指認法定空地位置，但因部分資料仍須請中央相關單位補齊並再確認，待資料齊全之後，就會依程序進行審議，強調因是通盤性的礦業用地變更，所以不針對個案回應。

地政局進一步說明，新北市全市約有700筆礦業用地，總面積近300公頃，主要分布在土城、平溪、瑞芳及萬里等區，但在這約300公頃的礦業用地當中，符合中央規定在廢礦當時有建物存且現況做純住宅使用，才可辦理變更為建築用地，其總面積約2公頃。