未優養化前的大湖公園湖泊。(游淑慧辦公室提供，劉佳雯攝)

位在台北市內湖區的大湖公園是市內知名景點，但台北市議員游淑慧近日接獲民眾陳情，發現公園內的湖泊水質變差、散發臭味，疑似優養化嚴重，然而北市府相關局處卻互相推諉，要求各局處盡速釐清分工，對水質維護定期做好把關；台北市工務局表示，將主動邀集研商改善方案，以期儘速解決湖水水質問題。

游淑慧表示，大湖公園湖泊優養化嚴重，且有死魚漂浮，另也有學者研究，指出大湖公園湖泊除了夏季藻華問題，水下生態外來種盤據嚴重，尤其是俗稱琵琶鼠的垃圾魚氾濫成災，需仰賴地方志工幫忙舉辦移除外來魚種活動，也時常有人放生魚類或禽類。

她指出，然而公園處卻表示，大湖公園湖泊為功能性的滯洪池，並非公園處管理的一般湖泊，應由水利處管理，水質則應由環保局檢測；水利處則回有定期監測滯洪池淤泥狀態，水質應是公園處權責管理；環保局也稱，大湖公園應是公園處權責，對於公園內湖泊水質不負檢測責任。

游淑慧痛批，大湖公園是個可以野餐、垂釣跟親子休閒的知名熱門景點，10公頃的公園湖泊為北市公園最大湖泊之一，對於湖泊管理市府局處竟互相推諉，竟無人認領大湖公園湖泊管理權責，著實離譜，要求各局處應盡速釐清分工，並對水質維護定期做好把關，還與民眾優良的遊憩環境。

工務局表示，大湖公園兼具防災滯洪功能及生態景觀共好，但湖泊因水源及民眾釣魚不當撒餌、民眾放養鴨鵝，以及放生外來魚種大量繁殖，造成水質逐漸惡化，且富含養分的湖水因夏季水溫較高，讓藻類生長更旺盛，在水流平緩處常形成藻華現象，影響生態。

工務局指出，針對水質優養化及藻華現象，除公園處委外廠商每日打撈湖岸邊魚屍和垃圾、修正釣魚區、定期移除外來魚種，以及設置浮島外，仍將研議其他可行方法進行改善，涉及市府其他局處專業之部分，將主動邀集研商改善方案，以期儘速解決湖水水質問題。

工務局強調，大湖公園已列為重點公園，湖域每日皆有駐警巡邏勸導勿於禁釣區釣魚及禁止餵食動物，避免水質受到汙染，後續將由公園處主政，涉及其他局處專業的部分，由工務副局長張郁慧負責協調。