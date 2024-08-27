我國台語天后歌手江蕙於2015年宣布引退至今，不過日前台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁，都相繼隔空向江蕙喊話，希望她能再次復出開唱。而27日下午寬宏藝術透過聲明表示「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！」謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲，帶給大家最溫暖的幸福與力量！對此負責籌辦國慶晚會的台北市政府也表示，榮幸且誠摯感謝江蕙能應邀，參加大巨蛋首場非體育性賽事。

台北市政府發言人殷瑋表示，北市府今年承接國慶慶祝委員會的任務來籌辦、來協助今年國慶晚會的舉行，今年的10月5日也很榮幸能證實邀請到二姐天后江蕙來復出開唱，這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙二姐她復出的第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，我想台北市政府在這邊要表達誠摯的感謝。

寬宏藝術透過聲明表示，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！」謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行。