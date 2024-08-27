愛好登山的攝影師山小白近日做好超縝密的規劃，不只要攻頂富士山，且還在1日內來回台灣、日本，完成挑戰後他興奮在臉書社團「肉腳登山隊」、PTT等網站分享行程，並透露含機票在內總花費在1萬元出頭，讓網友全都看呆，驚呼「太瘋狂了」。

山小白今（27）日在臉書社團「肉腳登山隊」、PTT日旅板、登山板分享台灣、富士山一日遊的行程，搭乘25日凌晨0時許出發的班機往羽田機場，抵達後坐首班單軌電車至新宿，再轉巴士抵達富士山登山口「吉田五合目」。

原PO表示，用時約9小時抵達登山口後，於上午9點40分開始登山，並在下午1點左右攻頂，繞完火山口一圈後於下午1點40分左右開始下山，並搭乘公車、JR列車前往成田機場，順利搭上晚間10點多的班機返回，並於26日凌晨0時許飛抵桃園機場，成功解鎖一日來回台灣、富士山的挑戰。

原PO指出，雖然這個計畫看起來很瘋狂，但出發前他已花費不少時間做功課，確定交通時間後得出單攻富士山的時間只剩不到6小時，幸好友人對東京交通足夠熟悉，轉車之間沒有任何延誤，加上體力也能支撐，最後全程依照計畫完成此次的大挑戰。

超熱血的行程，光在臉書就吸引近8000名網友點讚，網友紛紛喊「超猛，這是什麼鬼神行程」、「不到6小時攻頂還繞火山口，光看就會暈倒」、「這鐵定是有練過的，請大家不要隨意模仿，真的會出事XD」、「居然在星期天挑戰，想到隔天要上班的我瑟瑟發抖中」、「我爸媽問我為什麼跪著滑手機」、「你是什麼體力魔人嗎？」