鄭貞茂過去擔任過金管會副主委、國發會副主委，另曾任金融研訓院院長、花旗銀行首席經濟學家；過去也曾任台經院六所職司景氣預測職務，鄭貞茂熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳。
另一方面，前台新人壽總經理邢益華卸任後，外傳將主任第一金人壽的總經理，並已獲第一金向財政部提報。邢益華為新加坡籍，於保險及再保險領域經驗超過25年，過去為保德信人壽策略長，後續台新金併入保德信後，於2021年起接任台新人壽總經理，保險領域資歷相當完整。
近期市場盛傳，今年7月卸任的陽明海運董事長的鄭貞茂，將轉戰投信董事長，接替高齡83歲的現任台新投信董事長吳光雄，成為台新投信新任董事長，預計在9月2日正式走馬上任。台新投信則說明，內部目前無法對外發言。
鄭貞茂過去擔任過金管會副主委、國發會副主委，另曾任金融研訓院院長、花旗銀行首席經濟學家；過去也曾任台經院六所職司景氣預測職務，鄭貞茂熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳。
另一方面，前台新人壽總經理邢益華卸任後，外傳將主任第一金人壽的總經理，並已獲第一金向財政部提報。邢益華為新加坡籍，於保險及再保險領域經驗超過25年，過去為保德信人壽策略長，後續台新金併入保德信後，於2021年起接任台新人壽總經理，保險領域資歷相當完整。
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