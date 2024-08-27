鄭貞茂過去擔任過金管會副主委、國發會副主委，另曾任金融研訓院院長、花旗銀行首席經濟學家；過去也曾任台經院六所職司景氣預測職務，鄭貞茂熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳。

另一方面，前台新人壽總經理邢益華卸任後，外傳將主任第一金人壽的總經理，並已獲第一金向財政部提報。邢益華為新加坡籍，於保險及再保險領域經驗超過25年，過去為保德信人壽策略長，後續台新金併入保德信後，於2021年起接任台新人壽總經理，保險領域資歷相當完整。

中信金併新光金兩套劇本 法人：最終目的「台新新光金控」控制權
中國金融反腐重錘砸下 四大銀行之一中國銀行行長劉金辭職
施振榮獲頒「創投之星」終身成就獎
#台新金 #鄭貞茂 #台新投信 #董事長 #總經理
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷