鄭貞茂過去擔任過金管會副主委、國發會副主委，另曾任金融研訓院院長、花旗銀行首席經濟學家；過去也曾任台經院六所職司景氣預測職務，鄭貞茂熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳。

另一方面，前台新人壽總經理邢益華卸任後，外傳將主任第一金人壽的總經理，並已獲第一金向財政部提報。邢益華為新加坡籍，於保險及再保險領域經驗超過25年，過去為保德信人壽策略長，後續台新金併入保德信後，於2021年起接任台新人壽總經理，保險領域資歷相當完整。