前桃園市長鄭文燦涉嫌幫忙在市值24億元的林口工五市地重劃案護航闖關，從中收取500萬元匯款，檢方查出，鄭文燦2017年9月14日收賄，之後獲悉廖姓白手套被監聽，曾怒斥廖「嘴巴很大」，唯恐遭牽扯，遂翻臉不認人不再護航該案，並在隔年8月退款，被逮時辯稱全遭陷害，但除有監聽譯文和一行人指證歷歷，還有帳目明示「佣金」等鐵證，讓鄭文燦逃脫不了，被依貪汙罪嫌起訴，具體求刑12年。

檢方調查，某集團楊姓前高管為了在「林口特定區工五工業區（即華亞科技園區）」推動台灣第一個農地申請變更為工業區的案子，找來廖姓白手套和侯姓集團發言人出資2000萬成立「鴻展公司」，為了獲取最大利益，力拚以自辦市地重劃方式將9.12公頃農地變更為產專區，和華亞擴大開發，估計可取得1.78公頃抵費地，利益高達24億2190萬元，遠高於政府辦理的區段徵收利益。

廖姓白手套和兒子2016年找上時任桃園市長的鄭文燦，除拜託以自辦市地重劃取代區段徵收，更要求以「國家重大建設」計畫為由加速推動，鄭也和楊男、侯男多次在台北神旺等大飯店餐敘，楊多次表達「只要能成，不會失禮！」。

鄭文燦遂多次和經濟發展局、都市發展局、地政局等局處開會，親自主持變更案，2017年9月7日關鍵擴大變更會議，不但讓廖姓父子出席會議表達意見，也指示以自辦市地重劃和國家重大建設方向辦理，席間公務員提醒，依行政院歷次函示，除8項例外以外，原則要以區段徵收辦理，鄭文燦置若罔聞，仍裁示林口工五擴大變更案要爭取為國家重大建設，且以市地重劃開發，完全按廖男等人訴求照本宣科。

楊男等人見鄭文燦力挺，相約1周後約定見面，廖姓白手套父子晚間直奔市長官邸，將以牛皮紙袋包裝的500萬元現金黑色手提袋放在會客室茶桌下，還以口型和手勢比「5」示意，鄭也以台語「知、知、知」回覆，隔天廖直奔台北跟楊男等人回報。鄭文燦之後不但在公文上簽呈「如擬」，還在10月19日致電廖稱：「國發會我都講好了！」回報進度。

但檢方發現，鄭文燦事後獲悉廖男手機被監聽，一改之前態度，在2018年3月16日主持會議時，不再邀請廖男，且大翻盤改以全區一次區段徵收方式推動。鄭文燦之後尋求連任，廖子2018年5月交付600萬元政治獻金給鄭文燦時，鄭當場抱怨：「你爸嘴巴很大！已經被監聽了！」廖男隔天立刻更改電話號碼。

檢方發現，楊男不滿鄭文燦「錢拿走了不辦事」，再度請廖男找上鄭文燦，廖子2018年8月深夜到鄭文燦訪友行程「堵」人，讓鄭文燦大怒，也唯恐遭監聽波及，當晚邀約到官邸，歸還500萬元賄款和600萬政治獻金，全案才破局。

鄭文燦辯稱500萬事被廖男「丟包」在官邸內，但廖姓父子、侯姓發言人指證歷歷，且鴻展帳冊和提款紀錄都白紙黑字寫上「佣金」，且該現金袋重達5.53公斤，體積小重量大，檢方認為鄭文燦怎可能不知，顯見都是飾詞狡辯。

檢方也提到，鄭稱是遭陷害，但檢方認為商人求財多不願得罪政治人物，且廖姓父子和侯男同一時間通知到案後就遭收押禁見，無法串證，供詞卻如出一轍，也都稱鄭文燦是獲悉遭監聽才退還賄款，還有一行人電話聯繫清楚講述行賄過程的通訊監察譯文佐證，鄭文燦辯詞不可信。

檢方斥鄭文燦始終矢口否認犯行，指稱他人誣陷，但他身為直轄市市長，位高權重、動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持，竟收受賄賂後，護航、附和特定私人變更土地開

發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者所願，將國家土地開發的全民利益，坐享為私人金庫，有辱官咸，惡性甚重，且收錢近1年花用後，知道被監聽才不得不返回賄款，一再狡詞飾卸，毫無悔意，建請從重判處有期徒刑12年。