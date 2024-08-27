竹風教育基金會贊助200萬助泰雅學堂小朋友出國比賽，27日小朋友們在竹風樹海蔦屋書店獻唱，與竹風董事長徐榮聰及縣議員劉建民等人一起高振臂呼泰雅族語「Lokah！（加油之意），小朋友從用餐後，從參觀到自由選書，沉浸書店內的書籍感受樂趣，渡過一個充滿學習與文化探索的午後。

徐榮聰表示，竹風教育基金會計畫連續3年，為這群孩子提供在書店內自由選書的機會，並由基金會出資購買書籍，幫助孩子們在閱讀中培養文化素養與思考能力。

竹風基金會隨後帶領孩子們前往樂天桃園棒球場，由竹風建設重要合作夥伴YKK台灣華可貴建材，貼心安排觀看一場精彩的棒球比賽，讓小朋友感受到比賽的緊張與刺激，理解了運動員們在場上拚搏的毅力和團隊合作的重要性，學會如何欣賞競技精神，體會到尊重對手、支持團隊的價值。

竹風教育基金會強調，未來會繼續陪伴原鄉小朋友，提供更多寶貴的學習機會，基金會陪伴的旅程不會止步，助孩子們在人生的道路上走得更遠、更穩、更精彩。

縣議員劉建民表示，竹風基金會的計畫得尖石鄉長曾國大的認同，也感謝徐榮聰對原鄉孩子的支持。