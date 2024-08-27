奇美醫院加護病房醫師陳志金日前分享，妻子讀大學時常翹掉微積分課去打工，被老師警告期末考沒到90分就當掉她，結果她考出98分，老師問這分數怎麼來的，她回答是讀來的，結果老師還是當掉她，懷疑是作弊，讓陳志金聽了難過，「當老師的說一句話，可能影響別人一輩子」。

陳志金近日在臉書發文，妻子不喜歡數學，大學時常翹掉微積分的課，趕去補習班打工，由於她翹課太誇張，被老師警告「期末考別人是60分及格，妳如果沒有考90分，我就把妳當了！」而她也爽快回答「好」，結果期末考她考出98分的高分，老師還是把她當了。

陳志金疑惑，這老師怎麼說話不算話，妻子則回說，「對啊！我跑去問老師，你怎麼可以說話不算話？老師問我說，98分是怎麼來的？我回他說讀來的，結果他就叫我回去，然後就被當了！」原來老師是懷疑她作弊，也不給任何解釋機會，其實她為了考到90分以上，期末考其他的科目全部沒念，只念微積分，遇到不懂的就問補習班數學老師，成績是苦讀出來。

陳志金聽完後很難過，指老師當然可以一開始就把妻子當掉，但是他不能給學生承諾了卻又不守信用，還先入為主認定學生是作弊，感嘆「當老師的，每說一句話、一件事，都有可能影響別人一輩子，讓人記得一輩子！」