新北文旦柚產量約7058公噸，其中以八里區產量4977公噸最多，產量約占全市7成。新北市農業局與八里、五股及林口18家知名美食餐廳及店家推出「柚香地圖」，另 9月7日及8日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會，現場推出雙倍劵活動，八里區農會將捐贈文旦柚加工品2％，銷售收益予唐氏症基金會。

新北市長侯友宜今出席記者會表示，八里地區擁有天時地利人和的種植環境，不僅日照充足、土壤品質好，更有柚農累積幾十年的培植技術，出產的八里柚Q彈多汁、酸中帶甜，受到各地民眾喜愛。

農業局表示，今年市府與八里農會、在地商家合作推出系列活動，除了集結八里、五股及林口18家知名美食餐廳發布「柚香地圖」，推出打卡抽獎優惠活動，八里區農會並推出5梯次採果一日遊體驗，1梯次已額滿，8月31日及 9月1、3、7日4場次開放網路報名。八里在地「青山果園」及「向洋果園」也開放民眾採果體驗，讓民眾體驗親手採摘時令最新鮮的柚子。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為助農友拓展銷售通路，9月7、8日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會，現場推出雙倍劵活動（50元換100元、100元換200元、200元換400元），可用於現場消費折抵，鼓勵民眾購買文旦柚。

展售會設有40個攤位，除了展售新北市優質文旦柚外，還有販售蜂蜜、有機甘藷、涼拌筍、茶、蔬果等農產品。今年首次辦理食農教育闖關，包含疊文旦、釣文旦、文旦飲品製作等5個關卡，完成闖關送園遊券50元，可用於現場消費折抵。另外現場還有YOYO家族精彩的表演及遊樂設施。