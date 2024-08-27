進入下半年傳統電視需求旺季，品牌出貨雖然成長，但力道明顯放緩。此外，因上半年面板價格持續上揚，加上終端消費者仍偏好平價電視，品牌商無法真實反映成本，只能收斂節慶促銷規模，並轉為發展大尺寸、中高階產品，以減少虧損。有助於2024年電視平均尺寸成長1.4吋、達55.5吋，但TrendForce預估全年電視出貨量仍將衰退0.2％，僅剩1億9,509萬台。

近年全球歷經通膨和升息，消費者更精打細算，造就平價電視崛起。以美國市場來看，以往只有Black Friday時才會出現破盤價，如99美元的32吋HD電視和399美元的65吋UHD電視。但2023年受通路商自有品牌推動，這些特價已常態化，65吋UHD電視的常規售價更降至299美元，其他品牌只能跟進降價以保住市占。

TrendForce指出，2024年上半年電視品牌商不僅面臨面板漲價，還被調漲的航運費用推向虧損邊緣。為改善財務狀況，業者繼續放大產品尺寸，像中國品牌TCL、小米和海信今年更透過減少Mini LED分區數，以提供較優惠的產品價格帶動消費熱潮。這項作法成功刺激需求，將提振全年整體Mini LED電視出貨量年增55％、達635萬台。其中，這三大中國品牌的合計市占率將首度來到50％，超越三星。雖然三星仍握有25％的市場、領先群雄，但已較去年同期減少17個百分點。若2025年三星無法推出「殺手級」產品，其在Mini LED電視的市占率恐將被TCL超越。

2023年OLED電視品牌出貨衰退20％，2024年品牌商調整促銷節奏，加上三星加入白光OLED電視戰場，激起LG電子在促銷季擴大降價幅度達25％至33％，帶動銷售也刺激今年整體OLED電視出貨年增15.9％、達623萬台，LG、三星這兩大韓系品牌分別拿下53.3％和22.5％的市占。TrendForce觀察，2025年OLED電視成本無法有效優化，也難以吸引其他大勢品牌採用，出貨量恐會在600萬與650萬台間徘徊。